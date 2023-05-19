المكتب التنفيذي للكاف يحدد صيغة ومواعيد تصفيات مونديال 2026

حدد المكتب التنفيذي للكاف، أمس الخميس، الصيغة التي سيعتمدها ومواعيد انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت الكاف بيانا، عبر صفحتها الرسمية، في هذا الخصوص، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس بالجزائر.

واستقر المكتب التنفيذي، على صيغة جديدة خاصة بتصفيات المونديال المقبل، أين سيتم تقسيم المنتخبات الإفريقية الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات.

وسيتأهل المتصدر عن كل مجموعة تلقائيا لمونديال 2026، فيما ستُلعب أفضل أربعة منتخبات، الدور الملحق (بلاي أوف) من أجل التأهل.

كما تم تحديد موعد اجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026، الخاصة بإفريقيا، والذي سيكون بتاريخ 12 جويلية 2023 بكوتونو، البنين.

وجاءت الرزنامة التي حددها المكتب التنفيذي للكاف والخاصة بتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 على النحو التالي: