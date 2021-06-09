المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يعقد اجتماعه الـ67 وهذا جدول أعماله

يعقد اليوم الاربعاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ67 بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

وسيتم الاجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة الامين العام لوزارة العدل ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام عضو المكتب التنفيذي للجملس.

ويتضمن جدول اعمال هذا الاجتماع عددا من المسائل العامة تتعلق بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب باستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وكذا الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية و مكافحة الفساد.

كما سيناقش المجلس موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال مشاريع القوانين المتعلقة ع بقانون عربي استرشادي لمنع الكراهية ، بالإضافة إلى بروتوكول للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية السنوية للمكتب التنفيذي بغرض اعداد مشروع جدول اعمال دور مجلس الوزراء العرب التي تنعقد في شهلار نوفمبر من كل سنة