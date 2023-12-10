المكتب الحكومي بغزة يحذر المنظمات الدولية من انتشار المجاعة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، المنظمات الدولية من انتشار المجاعة في كافة المحافظات داخل القطاع خاصة في محافظتي غزة والشمال، محملا إياها والاحتلال مسؤولية فقدان الأمن الغذائي والمائي.

وقال المكتب في بيان صحفي: “نحذر العالم والمنظمات الدولية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين.”

وأضاف:”ظروف 1.5 مليون نازح في القطاع تزداد سوءا عبر حرمانهم من الماء والدواء وأبسط الحقوق.”

وطالب المكتب بإدخال ألف شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية ومليون لتر من الوقود يوميا. كما طالب أيضا الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية لإنقاذ الجرحى والمرضى.

وأبرز المكتب أن الاحتلال اعتقل عشرات المدنيين في بيت لاهيا، مؤكدا أن غالبيتهم من الأطباء والمهندسين والصحفيين.

كما ندد المكتب الحكومي بغزة باستخدام الاحتلال الصهيوني للمدنيين المعتقلين في دعايات تمثيلية.