المكتب الحكومي في غزة: المساعدات التي دخلت إلى القطاع لا تتجاوز 1% من حاجته

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجته.

كما جدد، مطالبه للأونروا باستئناف العمل في محافظتي غزة والشمال وإدخال مئات المعدات والآليات لجهاز الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء.

من جانب اخر، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى، الذين أصيبوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الصهيوني وواشنطن والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما قال ذات المصدر، إن القطاع يحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يومياً.