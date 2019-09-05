المكتب السياسي للأفلان يدعم جميعي ويتجاهل سحب الحصانة منه

تجاهل المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قضية طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب محمد جميعي.

وقال المكتب السياسي للأفلان في بيان نشره اليوم، بعد اجتماعه برئاسة جميعي، إنه يدعو إلى الالتفاف حول الحزب وهياكله الشرعية.

وبدا واضحا من خلال هذه العبارة، أن المكتب السياسي يدعم بقاء جميعي على رأس الحزب، رغم تحضير العدالة للشروع بمقاضاته.



وبخلاف ما أعلنه جميعي، صبيحة اليوم، عندما قال إن المكتب السياسي سيعلن عن موقف الحزب من قضية طلب رفع الحصانة عن أمينه العام، لم يشر البيان إلى هذا الموضوع على الإطلاق.

وكان جميعي قد أعلن في وقت سابق خلال ندوة صحافية أنه سيتنازل عن الحصانة بمجرد استدعائه من المجلس الشعبي الوطني.