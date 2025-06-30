المكتب الفدرالي يستهل أشغاله بدقيقة صمت ترحماً على مناصري مولودية الجزائر

عقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، بمقر “الفاف” بدالي إبراهيم، اجتماعه الدوري في أجواء خيّم عليها الحزن.

واستهلت الجلسة بدقيقة صمت ترحماً على أرواح مناصري مولودية الجزائر الذين فقدوا حياتهم مؤخرًا، إثر الحادث الأليم الذي وقع بملعب 5 جويلية.

وحضر الاجتماع أعضاء المكتب الفدرالي، يتقدمهم رئيس الاتحاد، وليد صادي، إلى جانب عدد من الإطارات والمسؤولين، حيث تم التطرق إلى عدة ملفات تنظيمية ورياضية تهم مستقبل الكرة الجزائرية، على مستوى مختلف المنافسات والمنتخبات الوطنية

وأكد رئيس الاتحاد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا. مشددًا على أن الاتحاد سيواصل دعم كل المبادرات التي تكرّم روح الانتماء الرياضي وتحمي سلامة الجماهير في الملاعب.

ويأتي هذا الاجتماع في ظرف خاص تعيشه الأسرة الكروية الجزائرية التي أجمعت على ضرورة استخلاص الدروس وتحسين شروط الأمن والتنظيم في الملاعب، بما يضمن سلامة الأنصار ويكرّم ذاكرتهم.