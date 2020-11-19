المكتب الفيدرالي: “الكل جاهز لإنجاح نهائي كأس السوبر”

كشف المكتب الفيدرالي في اجتماعه اليوم الخميس، على مدى جاهزية الإتحاد الجزائري لكرة القدم لإنجاح نهائي كأس السوبر يوم السبت.

ويحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي هذا السبت نهائي كأس السوبر بين إتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد بداية من الساعة الثامنة والنصف.

وتناول أعضاء المكتب الفيدرالي في اجتماعهم اليوم برئاسة خير الدين زطشي موضوع التحضيرات لنهائي كأس السوبر الجزائري لموسم 2018-2019.

وقدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عرضا شاملا حول الإستعدادات لهذا الحدث، مؤكدا أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات على مستوى الرابطة وملعب 5 جويلية من أجل تهيئة الظروف الملائمة تحسبا لهذا الحدث.

وحرصت اللجنة المنظمة إلى الامتثال الصارم للتدابير والبروتوكولات الصحية والتنظيمية الأخرى.

كما تمت مراجعة الترتيبات المتعلقة بالمباراة و المتمثلة :

– تحضير الناديين المتأهلين للمباراة ، عدد الأعضاء لكل وفد (35)

تعيين الحكام والمندوبين ( بن حمزة وشعبان )

تعيين مندوبي كوفيد (طبيب النادي و طبيب من CNMS)

عقد الإجتماع الفني (يوم الجمعة 20/11/2020)

الوقوف دقيقة صمت تكريما للرئيس الراحل موح شريف حناشي قبل انطلاق اللقاء ، والعديد من النقاط الأخرى المتعلقة بهذا النهائي.