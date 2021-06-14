المكتب الفيدرالي.. تنصيب اللجنة الوطنية لكرة القدم المُحترفة

تم اليوم الإثنين تنصيب اللجنة الوطنية لكرة القدم المحترفة من قبل الرئيس شرف الدين عمارة خلال الإجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

اللجنة الوطنية لكرة القدم المُحترفة سيترأسها نائب رئيس الفاف الدكتور ياسين بن حمزة، هذا فيما سيكون اللاعب الدولي السابق وعضو المكتب الفيدرالي عبد الحكيم مدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

هذا وتتشكل ذات اللجنة من عبد الحكيم سرار كعضو والمورو محمد نور الدين كعضو ثاني ومراد بوسافر كعضو ثالث في اللجنة التي ستهتم بتطوير كرة القدم المحترفة في الجزائر.