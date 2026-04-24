المكتب الفيدرالي.. صادي يؤكد دعمه لإتحاد الجزائر وبرنامج تحضيري شامل للمنتخب الوطني

ترأس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أشغال الدورة العادية للمكتب الفدرالي، التي انعقدت أمس الخميس، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، بحضور أعضاء المكتب وإطارات الهيئة.

و وفقا لبيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد استهل صادي الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء المكتب الفدرالي وكافة إطارات الاتحادية على مجهوداتهم، كما خصّ اتحاد الجزائر بتهنئة خاصة بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا دعم “الفاف” الكامل للفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

إشادة بالحصيلة والإصلاحات

وأكد رئيس “الفاف” أن الجمعية العامة الأخيرة جددت ثقتها في المكتب الفدرالي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تم إطلاقها بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في مجالات التكوين، تنظيم المنافسات، وتحديث منظومة التسيير، مع التشديد على مواصلة العمل وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية.

زيارة إنفانتينو وتعزيز البنية التحتية

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الجزائر، والتي عرفت تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان ومشروع “FIFA Arena”، في خطوة تعكس دعم الهيئة الدولية لتطوير كرة القدم الجزائرية.

رزنامة المنافسات وقوانين جديدة

صادق المكتب الفدرالي على القوانين الجديدة للموسم الكروي 2026/2027، حيث تم تحديد عدد الإجازات بـ30 لاعبًا لكل نادٍ، مع الإبقاء على 4 لاعبين أجانب بشروط محددة، وإلزام الأندية بضم لاعبين شبان من مواليد 2006 ضمن التعداد. كما تم تحديد انطلاق البطولة يوم 20 أوت، مع برمجة فترة التحويلات الصيفية من 1 جويلية إلى 31 أوت.

تحضيرات المنتخب الوطني للمونديال

وفيما يخص المنتخب الوطني، أكد المكتب الفدرالي تسخير كل الإمكانيات لضمان تحضير مثالي لكأس العالم 2026، حيث سيدخل “الخضر” في تربص بداية من 25 ماي، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب هولندا يوم 3 جوان، وآخر يوم 10 جوان بالولايات المتحدة.

التكوين والفئات الشبانية في الواجهة

وشهد الاجتماع عرضًا شاملاً حول برامج التكوين، أبرزها دورات المدربين، ومشروع “FIFA for Schools”، إلى جانب تنظيم بطولات الفئات الشبانية، في إطار استراتيجية تطوير المواهب الشابة.

التحكيم وتقنية الـVAR

من جهة أخرى، نوه المكتب الفدرالي باختيار الثلاثي التحكيمي الجزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباريات في مونديال 2026، كما تم التأكيد على توسيع استخدام تقنية الفيديو (VAR)، التي بلغت نسبة استخدامها 67% في مباريات البطولة.

نزاهة المنافسات وتطوير الكرة

وجددت “الفاف” التزامها بضمان نزاهة المنافسات وتعزيز القيم الأخلاقية، مع إطلاق برامج توعوية لحماية اللاعبين، خاصة الفئات الشابة، وترسيخ بيئة رياضية آمنة.