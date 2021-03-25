المكتب الفيدرالي للفاف يحدد تواريخ جمعيته العادية والإنتخابية

حدّد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تاريخ انعقاد جمعيته العامة العادية، والجمعية الإنتخابية.

وكشف موقع الفاف، أنه تم اليوم الخميس، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي، المصادقة على موعد انعقاد جمعيته العامة العادية، والجمعية الإنتخابية.

وحدد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الإثنين 5 أفريل المقبل، على أن تعقد الجمعية الإنتخابية في الـ15 من ذات الشهر.

وخلال ذات الاجتماع، قام أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف، بالمصادقة أيضا على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2020.