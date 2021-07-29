المكتب الفيدرالي للفاف يحدد فترة التحويلات الصيفية

حدد المكتب الفيدرالي للفاف خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بمقر الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي إبراهيم فترة التحويلات الصيفية.

وترأس شرف الدين عمار، اجتماع المكتب الفيدرالي، الذي تم خلاله دراسة العديد من النقاط المتعقلة بمصير بطولة الموسم الجاري.

ومن أبرز النقاط التي تم الخروج بها من هذا الإجتماع، تحديد فترة التحويلات الصيفية، والتي سيتم افتتاحها بتاريخ 6 أوت إلى غاية 20 أوكتوبر 2021.

وستستغل الأندية الوطنية هذه الفترة لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.