المكتب الفيدرالي للفاف يحدد فترة الميركاتو الشتوي

حدد المكتب الفيدرالي للفاف، خلال اجتماعه الذي انعقد يوم 31 ديسمبر الماضي، موعد افتتاح فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن فترة الميركاتو بالنسبة للبطولة المحترفة ستكون ما بين 26 جانفي إلى 24 فيفري.

كما حدد المكتب الفيدرالي، فترة 18 جانفي إلى 2 فيفري، للانتقالات الشتوية، الخاصة بأندية الهواة وأندية ما بين الرابطات.

يذكر أن أندية كرة القدم الجزائرية، بامكانها استغلال هذه الفرصة لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد، تحسبا لمرحلة العودة من الموسم الجاري.

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وأبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، امتعاضه الشديد، من القرار الذي اتخذه نظيره الغامبي. بإلغاء وديتهم أمام المنتخب الوطني.

كما نشرت الفاف بيانا مطولا، أكدت في بدايته بإلغاء وديتهم المقبلة، بقرار تم اتخاذه من جانب واحد، من طرف غامبيا.

واستنكرت الفاف، قرار الاتحاد الغامبي، والذي وصفته بالبعيد تماما عن الاحترافية. والاحترام اتجاه الخضر، والمسؤولين عن تنظيم هذه المباراة.

كما اعتبر الاتحاد الجزائري، بأن اعلان مدرب غامبيا الغاء هذه الودية، قبل اتخاذ القرار رسميا، كان تصرفا ارتجاليا وغير لائق.

وتوعدت الفاف، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لدى الهيئات المختصة. لاسترجاع حقوقها في التكاليف التي تكبدتها لضمان خوض هذه المباراة الودية التحضيرية.