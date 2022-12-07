المكتب الفيدرالي للفاف يعقد إجتماعاً إستثنائياً

أعلن المكتب الفيديرالي للفاف، أمس الثلاثاء، عن عقد إجتماع إستثنائي، برئاسة جهيد زفيزف، لبحث عدة نقاط تتعلق بتنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحللين جانفي 2023.

وحسب بيان موقع الفاف، فقد وقف أعضاء المكتب الفدرالي، دقيقة صمت بوفاة رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج، وقدموا تعازيهم لعائلة الفقيد.

وأوضح البيان، أن أعضاء المكتب الفيدرالي، قاموا بمراجعة عدة ملفات عاجلة إلى حد ما تتعلق بمنح العقود وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الشان، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

كما كشف البيان، أنه تم اتخاذ القرارات اللازمة ، يتوافق مع الأحكام التنظيمية السارية المفعول.