المكتب الفيدرالي.. هذا هو النظام الرسمي لمُنافسة كأس الرابطة 2021 !!

كشفت “الفاف” بصفة رسمية أمسية اليوم الأحد عن نظام مُنافسة كأس الرابطة 2021 التي تم استحداثها لتعويض كأس الجمهورية جراء فيروس كورونا.

بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد أن أعضاء المكتب الفيدرالي وافقوا على النظام التالي المُقدم من قبل رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

نظام مُنافسة كأس الرابطة:

1-كأس الرابطة يُشارك فيها 20 فريقا الذين يُمثلون الرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم.

2-كأس الرابطة ستنطلق بعد نهاية مرحلة الذهاب من المحترف الأول وبعد نهاية فترة الميركاتو الشتوي.

3- إعفاء الأندية المُشاركة قاريا هذا الموسم مولودية الجزائر شباب بلوزداد وفاق سطيف شبيبة القبائل من الدور التمهيدي لكأس الرابطة.

4- ثمانية أندية من أصل 16 متبقياً سيتم سحبها للعب دور تمهيدي يسمح بتأهل أربعة فرق.

5- ستلعب الأندية الأربعة المتأهلة التي ستضاف إليها الأربعة المُعفاة وكذلك الثمانية المتبقية دور الستة عشر بعد إجراء عملية القرعة.

6- ستلعب الجولات التالية بطريقة كلاسيكية مع ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي ، ليصبح المجموع 4 إلى 5 مباريات يلعبها النادي للوصول إلى المرحلة النهائية.

ملاحظة: سيحصل أول فريق يُسحب في القرعة على أفضلية الاستقبال على أرضه وخلف أبواب مغلقة.