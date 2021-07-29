المكتب الفيدرالي.. هكذا سيتم تحديد الأندية المُشاركة قاريا

صادق اليوم الخميس أعضاء المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم بالإجماع على قرار تحديد الممثلين في المنافسات القارية وقوفا عند الترتيب الأخير عند ال10 أوت 2021 بتطبيق معامل الترجيح.

المكتب الفيدرالي للفاف المُجتمع اليوم الخميس برئاسة الرئيس شرف الدين عمارة أكد أن الفريقين الأولين في البطولة سيُمثلان الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية.

بينما يُشارك صاحب المرتبة الثالثة رفقة الفائز بكأس الرابطة المُحترفة في كأس الكاف على أن يتم الإعلام بقاعدة المعامل لاحقا.

في حالة ما احتل الفائز بكأس الرابطة أحد المراكز الثلاث الأولى في البطولة فإن الفريق المُنشط للنهائي سيكون ممثلا ثانيا للجزائر في كأس الكاف.