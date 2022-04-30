المكتب الفيدرالي يحدد تواريخ الجمعيات العمومية لـ”الفاف”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، التواريخ التي تم تحديدها خلال مكتبه الفيدرالي الأخير، لانعقاد جمعياته العمومية.

وأعلن الموقع الرسمي للفاف، عن تحديد تاريخ 2 جوان، لعقد الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة على القوانين الجديدة للفاف.

كما تقرر عقد الجمعية العامة العادية يوم 16 جوان، للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021.

وسيكون تاريخ 7 جويلية المقبل، موعدا لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف، والتي سيتم خلالها انتخاب مكتب فيدرالي جديد