المكتب الفيدرالي يحدد شروط استفادة الأندية المحترفة من 5 لاعبين أجانب

ناقش المكتب الفيدرالي لـ”الفاف”، خلال اجتماعه الأخير، العديد من النقاط، على غرار رفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة المحترفة.

وحسب بيان لـ”الفاف”، وافق المكتاب الفيدرالي، على توصية اللجنة التقنية الوطنية، برفع عدد اللاعبين الأجانب المسجلين من 3 إلى 5 لاعبين.

واشترط المكتب الفيدرالي، بأن يكون اللاعب الأجنبي المستقدم قد شارك على الأقل في خمسة مباريات دولية رسمية مع منتخب بلده، على أن لا يتجاوز سنه 30 سنة.

كما اشترطت الفاف، على الأندية الراغبة في التعاقد مع مدرب، او لاعب أجنبي، ايداع ضمان مالي في حساب الرابطة يعادل 12 شهرا من رواتبه الصافية.

وفي الختام، أوضحت الفاف، بأن تأهيل اللاعب الأجنبي، يبقى مرهون بالحصول على رخصة عمل صادرة من الإدارة المختصة.