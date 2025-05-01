المكتب الفيدرالي يحدد موعد انطلاق بطولة الموسم المقبل

حدد التكنب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، خلال اجتماعه الأخير، تاريخ انطلاق البطولة لموسم 2025-2026.

ووفق ما كسفت عنه الموقع الرسمي لـ”الفاف” اليوم الخميس، قرر المكتب الفيدرالي، انطلاق البطولة الخاصة بموسم 2025-2026، بتاريخ 21 أوت 2025.

ومن المقرر براسل الاتحاد الجزائري كل من الرابطة المحترفة لكرة القدم، والأندية المهنية بهذا القرار، قبل تاريخ 8 ماي 2025.

يذكر أن الموسم الجاري من البطولة والمحترفة، من المقرر أن بشهد ختامه بتاريخ 21 ماي الجاري، وفق برمجة الرابطة المحترفة.