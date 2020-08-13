المكتب الفيدرالي يستقبل ممثلين عن أندية قسم الهواة

إستقبل المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي ممثلين عن أندية قسم الهواة، و كذلك رابطة مابين الجهات .

وإستقبل المكتب الفيدرالي كل من نادي جيل ساعد، حي الجبل و نادي شباب دار البيضاء ( رابطة الهواة ، بعدها جاء الدور على أندية مابين الجهات و يتعلق الأمر بكل من و.برواقية ، ش.حناية ، أ. غريس ، س . سطيف ، أ. بريكة

وخلال هذا اللقاء استمع رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي باهتمام كبير إلى تدخلات ممثلي مختلف الأندية ، كما اغتنمو ا فرصة تواجدهم بالفاف من اجل تقديم الطعون الخاصة بهم .

جرت النقاشات في جو هادئ اتسم بالديمقراطية والصراحة. كما سيتم التعامل مع ملفات هذه الأندية من قبل اللجنة الفيدرالية للطعون .