المكتب الفيدرالي يشكر بوتفليقة على رعاية “السامبوزيوم”

تقدم أعضاء المكتب الفيدرالي، المنعقد صباح اليوم الإثنين، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على رعايته “سامبوزيوم” “الفاف”.

وغرّد “الفاف” عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” شكر أعضاء المكتب الفيدرالي لرئيس الجمهورية على رعايته السامية.

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المكتب الفيدرالي اليوم الإثنين، التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة تجديد الكرة الجزائرية.