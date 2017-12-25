المكتب الفيدرالي يشكر بوتفليقة على رعاية “السامبوزيوم”

الرياضة
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المكتب الفيدرالي يشكر بوتفليقة على رعاية “السامبوزيوم”
بقلم سميرة.ل

تقدم أعضاء المكتب الفيدرالي، المنعقد صباح اليوم الإثنين، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على رعايته “سامبوزيوم” “الفاف”.

وغرّد “الفاف” عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” شكر أعضاء المكتب الفيدرالي لرئيس الجمهورية على رعايته السامية.

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المكتب الفيدرالي اليوم الإثنين، التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة تجديد الكرة الجزائرية.

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