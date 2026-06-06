المكتب الفيدرالي يشيد بموسم 2025-2026 ويكشف عن مشاريع مستقبلية

ترأس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، أشغال الدورة العادية للمكتب الفيدرالي التي انعقدت عبر تقنية التحاضر المرئي، حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل الكرة الجزائرية ومختلف المنافسات الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد صادي أن تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 يمثل ثمرة عمل جماعي ومجهودات مشتركة لكل الفاعلين في كرة القدم الجزائرية، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومثمنًا كذلك مساندة الجماهير الجزائرية للمنتخب الوطني.

وعلى صعيد البطولة المحترفة، ثمّن المكتب الفيدرالي الظروف الإيجابية التي جرت فيها منافسات الموسم الكروي 2025-2026، مشيرًا إلى التراجع الملحوظ في أعمال العنف داخل الملاعب واحترام الرزنامة رغم كثافة الاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.

كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات المتخذة لتطوير الفئات الشبانية، من خلال إدراج تراخيص خاصة باللاعبين الشبان وإطلاق بطولات النخبة لفئات أقل من 16 و18 و20 سنة، وهي الخطوات التي سمحت ببروز العديد من المواهب الواعدة.

وفي إطار سياسة التكوين، قرر المكتب الفيدرالي تنظيم دورة وطنية للمنتخبات الجهوية لفئة أقل من 13 سنة خلال شهر جويلية المقبل، بهدف توسيع قاعدة اكتشاف المواهب وتعزيز مسار التكوين القاعدي.

من جهة أخرى، صادق المكتب الفيدرالي على الشروط الجديدة الخاصة بممارسة المدربين في البطولة المحترفة، على أن يتم إصدار تعليمة تفصيلية لاحقًا توضح آليات تطبيق هذه الإجراءات.

كما اعتمد المكتب برنامج زيارات تفتيش الملاعب الذي سينطلق يوم 23 جوان الجاري، بهدف تقييم جاهزية المنشآت الرياضية وتحسين ظروف استقبال المباريات خلال المواسم المقبلة.

واختتمت أشغال الاجتماع بالمصادقة على مختلف القرارات والإجراءات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في إطار مواصلة مساعي تطوير المنظومة الكروية الوطنية وتعزيز معايير الحوكمة والتسيير الرياضي.