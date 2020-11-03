المكتب الفيدرالي يعقد إجتماعه يوم 19 نوفمبر

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن موعد انعقاد اجتماع مكتبه الفيدرالي سيكون الخميس 19 أكتوبر، بمقر “الفاف”، بدالي إبراهيم.

وكشفت الفاف، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، جدول أعمال هذا الإجتماع، والذي يتضمن العديد من النقاط التي سيتم مناقشتها منها:

1- استدعاء الأعضاء.

المصادقة على محضر اجتماع 4 أكتوبر 2020.

تقارير الرابطات:

رابطة كرة القدم المحترفة (LFP).

الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة (LNFA).

رابطة كرة القدم ما بين الجهات (LIRF).

رابطة كرة القدم للسيدات (LFF).

رابطة كرة القدم داخل الصالات (Futsal).

المديرية الفنية الوطنية (DTN).

تقرير اللجان :

اللجنة المالية

لجنة كأس الجزائر.

اللجنة الطبية

. لجنة كرة القدم النسائية

الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات (CNRL).

اللجنة الفيدرالية للتحكيم

لجنة التنسيق مع الرابطات

لجنة النظام الأساسي للاعب

لجنة كرة القدم داخل الصالات وكرة القدم الشاطئية.