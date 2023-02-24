المكتب الفيدرالي يعيّن مدان وزرور ودواس في مناصب جديدة

قام المكتب الفيدرالي التابع للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوزيع المهام على المسؤولين عن تنظيم كأس افريقيا لأقل من 17 سنة.

ومنح المكتب الفيدرالي بالتشاور مع رئيس لجنة تنظيم التظاهرة المقبلة التي ستحتضنها الجزائر شرف تنظيم موقع الجزائر العاصمة للعضو حكيم مدان، خلال المباريات التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.

كما تقرّر منح حسن زرور منصب مدير موقع قسنطينة، في حين سيتكفّل محمد دواس بمهمة تسيير موقع عنابة.

يذكر. أنه تم اختيار الملاعب التي ستحتضن المباريات حسب الموقع الرسمي لـ “الفاف” والأمر يتعلّق بكل من ملعب نيلسون مانديلا والشهيد حملاوي إلى ملعب 19 ماي 1956.

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