المكتب الفيدرالي يقترح قوانين جديدة لكأس الجمهورية

قام المكتب الفيدرالي وبالتنسيق مع اللجنة المُنظمة لكأس الجمهورية، بإقتراح العديد من النقاط بغرض إجراء المُنافسة دون مشاكل، الموسم القادم.

وتم إقتراح لعب الدورين ربع النهائي ونصف النهائي ذهابا وإيابا، أو إقامتهما في ملعب مُحايد، في إنتظار إختيار المُقترح الأفضل.

وأوضح المكتب الفيدرالي بأن جميع مُباريات “السيدة الكأس” ولغاية الدور ثمن النهائي، ستعرف قيام الفريق المسحوب أولا بالإستقبال على أرضه.

وأشار أيضا لتفصيل مهم بخصوص هذه النقطة، ألا وهو بأن الملعب سيحتضن المُباراة مهما كانت طاقته الإستعابية.

وشهدت الطبعة الماضية للكأس، لغطا كبيرا بسبب هذه النقطة، مما تسبب في أحداث مؤسفة، خلال مُباراة “شبيبة القبائل” و”مولودية الجزائر.