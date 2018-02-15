المكتب الفيدرالي يقرر اعادة فتح ملف الحكم “بيطام”

قرر المكتب الفيدرالي إعادة فتح ملف الحكم “محمود منير بيطام” الذي أدار نهائي كأس السوبر الذي جمع مولودية الجزائر بإتحاد العاصمة سنة 2014.

وكان بيطام قد صنع الحدث خلال تصرفه النادر عندما قام بنزع قميصه وإلقاء الراية أرضا في الدقيقة الـ27 من عمر مباراة أهلي برج بوعريريج وضيفه وداد تلمسان.

وأطلق بيطام في ذلك الوقت تصريحات مثيرة متهما رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج ورئيس لجنة التحكيم خليل حموم بمحاولة خدمة مصالح بعض الأندية على حساب أخرى.

وإعترف بيطام أنه لم يكن نزيها عندما أدار نهائي كأس السوبر الذي جمع إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر التي إحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.