المكتب الفيدرالي يقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

قرر المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الخميس، تأجيل موعد، عقد الجمعية العامة العادية المقبلة.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن اجتماع المكتب الفيدرالي، اليوم الخمس، برئاسة رئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تقرر خلال هذا الاجتماع، تأجيل موعد عقد الجمعية العامة العادية، من 12 جوان، إلى 26 من ذات الشهر، بمركز الجيش ببني مسوس.

وأوضح الموقع الرسمي للفاف، بأن قرار التأجيل، جاء بعد مراعاة لتواريخ الفيفا (12، 20 جوان)، بالإضافة لشكاوي بعض أعضاء الجمعية العمومية.