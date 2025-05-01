المكتب الفيدرالي يقرر تقليص عدد الأنصار المتنقلة في مباريات البطولة

اتخذ المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، خلال اجتماعه الأخير، قرارت هامة بخصوص تنقل الأنصار في مباريات البطولة.

وكشفت “الفاف”، اليوم الخميس، عن مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، الذي ترأسع وليد صادي، أين تقرر تقليص عدد الأنصار المتنقلة في باقي جولات الموسم الجاري من البطولة.

ويعود عذا القرار، حسب ذات المصدر، بأن هذا القرار، يهدف للتخفيف من حدة التوتر الذي يميز المباريات الأخيرة للأندية في بطولة الموسم الجاري.

وحرص المكتب الفيدرالي، على تذكير المسؤولين على تنظيم المباريات، بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في اتجاه الأندية الزائرة، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سير المباريات في أفضل الظروف، وبكل روح رياضية.