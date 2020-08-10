المكتب الفيدرالي يكشف عن تركيبة فرق مجموعتي القسم الثاني

أسفر إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد صبيحة اليوم الإثنين عن ترسيم صعود فريق إتحاد البليدة إلى القسم الثاني رغم تعادله في عدد النقاط مع فريق شباب الدار البيضاء وشبيبة حي الجبل.

وإعتمدت الفاف ورابطة الهواة على المادة 69 التي تمنح الأفضلية للفريق الذي يملك أحسن فارق من الأهداف.

كما رسم المكتب الفيدرالي تركيبة فرق مجموعتي القسم الثاني المتكونة من 18 فريق على شكل مجموعات وسط شرق، ووسط غرب.

وفي ما يلي تركيبة المجموعتين كما رسمتها الفاف:

مجموعة وسط شرق:

شبيبة بجاية

مولودية بجاية

مولودية باتنة

شباب باتنة

مولودية قسنطينة

جمعية الخروب

إتحاد عنابة

مولودية العلمة

إتحاد الشاوية

إتحاد خنشلة

دفاع تاجنانت

هلال شلغوم العيد

نادي التلاغمة

إتحاد الأخضرية

شباب بني ثور

شباب أولاد جلال

وفاق مسيلة

أمل بوسعادة

مجموعة وسط غرب:

أمل الأربعاء

إتحاد الحراش

وداد بوفاريك

رائد القبة

نجم بن عكنون

إتحاد البليدة

مولودية سعيدة

جمعية وهران

أولمبي أرزيو

شباب واد سلي

شباب واد ارهيو

شباب عين وسارة

شباب تيموشنت

إتحاد الكرمة

إتحاد الرمشي

شبيبة تيارت

جيل عين الدفلى