المكتب الفيدرالي يكشف قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023

كشف المكتب الفيدرالي للفاف، عقب اجتماعه الأخير، أمس الأحد، قائمة الحكام الدوليين الذين تم اعتمادهم لسنة 2023.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة الحكام التي تم المصادقة عليها من المكتب الفيدرالي.

كما شملت هذه القائمة أسماء 25 حكما، من بينهم 9 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، بالإضافة لحكمي “فار”، وثلاثة حكام كرة الصالة، وحكمي للكرة الشاطئية.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023، والتي كشفت عنها الفاف أسماء كل من: