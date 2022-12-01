المكتب الفيدرالي ينصب يوسف حمودة على رأس لجنة فض النزاعات

وافق المكتب الفيدرالي خلال آخر اجتماع له، على اقتراح رئيس الفاف جهيد زفيزف، بتنصيب يوسف حمودة رئيسا للجنة فض النزاعات.

ووقع الاختيار على يوسف حمودة، بالنظر لخبرته الطويلة في المجال القضائي، وتوليه رئاسة فض النزاعات في وقت سابق.

كما سيتولى حمودة مهامه الجديدة على رأس لجنة فض النزاعات إلى جانب مهمه الأخرى، كعضو لدى محكمة الفيفا لكرة القدم.

ومن جهة أخرى يعد يوسف حمودة، ممثل للأندية لدى مستوى غرفة فض النزاعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.