المكتب الفيدرالي يُحدد تاريخ إنطلاق الموسم الكروي الجديد

حدّد المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، تاريخ الـ22 أكتوبر القادم كموعد لإنطلاق الموسم الكروي الجديد للرابطة المُحترفة الأولى.

وستنطلق أطوار الرابطة الثانية هواة، في الـ26 من أكتوبر المُقبل، وبخصوص بطولة ما بين الرابطات فإنها ستعود لنشاطها في الـ29 من ذات الشهر.

وأوضح المكتب الفيدرالي، بأن تطبيق هذه القرارات مُرتبط بالحصول على الموافقة الرسمية من طرف السلطات العمومية والجهات الصحية المُختصة في البلاد.