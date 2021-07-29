المكتب الفيدرالي يُناقش تقدم أشغال إعادة تأهيل مركز سيدي موسى

ناقش المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم المُنعقد اليوم الخميس برئاسة شرف الدين عمارة تقدم أشغال إعادة تأهيل مركز سيدي موسى.

حيث استمع الأعضاء لعرض شامل قدمه مدير الإدارة العامة، يخص أشغال إعادة تأهيل المركز التقني الوطني لسيدي موسى،ومدى تقدمها، خاصة فيما يتعلق بإقامة الخضر.

وقد أكد الأعضاء الحاضرون التزامهم بضرورة مواصلة الأشغال، لتوفير أعلى معايير التحضير والراحة والاسترجاع للفرق الوطنية.