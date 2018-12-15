“المكتب الفيدرالي” يُوجه رسالة مُشفرة لـ”السياربي”!

حمل التقرير الختامي للمكتب الفيدرالي لـ”الفاف”، أخبارا صادمة لشباب بلوزداد، الراغب في إسترجاع النقاط التي خُصمت منه بداية هذا الموسم.

وجاء المكتب الفيدرالي في هذا الشأن على الشكل التالي :”ليس بالإمكان إسترجاع النقاط المسحوبة، إن تم تطبيق قرار بصفة نهائية”.

كما أضاف :”من غير الممكن إسترجاع النقاط، بعد نهاية مواعيد الطعن، حتى لو إلتزم الفريق المعني بالأمر بتسوية مُستحقاته كاملة”.

ورغم أن البيان لم يُسمي “السياربي” بصفة صريحة، إلا أن الرسالة المُوجهة من مكتب الرئيس “خير الدين زطشي” واضحة.

وأكد عبد الكريم مدوار، في تصريحات سابقة، بأن قضية أبناء لعقيبة، ستعود الكلمة الأخيرة فيها لزطشي دون غيره.