المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني يجتمع بممثلي الأحزاب السياسية والأحرار

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، وبمساعدة أصغريهم.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حضر الإجتماع ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.