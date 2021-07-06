المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني يجتمع بممثلي الأحزاب السياسية والأحرار

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إجتماعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وبمساعدة أصغريهم حماد أيوب وبشلاغم عبد المؤمن، حضره ممثلو الأحزاب السياسية، وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية التاسعة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة المذكورة تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها ويليها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وهذا وفق أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي رقم 16 – 12 الذي يحدد تنظيم الملس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة إثبات العضوية، فقد تم توزيع عضويتها على قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي حيث آلت النتائج إلى حزب جبهة التحرير الوطني 5 أعضاء و قوائم الأحرار4 أعضاء

بالاضافة الى حركة مجتمع السلم 3 أعضاء، والتجمع الوطني الديمقراطي 3 أعضاء وجبهة المستقبل 3 أعضاء، الى جانب عضوان من حركة البناء الوطني.