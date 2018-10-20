المكتب الولائي للكناباست بالعاصمة يعلن عن إضراب أساتذة الأطوار الثلاثة هذا الإثنين

أعلن المكتب الولائي -الجزائر وسط- للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إلى إضراب يوم الإثنين المقبل، حسب بيان المكتب.

كما دعى إلى عقد جمعيات عامة مرفقة بمحاضر ممضاة لإقتراح حركات إحتجاجية تصعيدية مستقبلية تكون محل نقاش ومناولات خلال المجلس الولائي المبرمج انعقاده يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري بالمقر الوطني للمجلس.

كما دعى الكناباست الأساتذة إلى ضرورة الحضور بقوة لتنظيم تجمع أمام مديرية التربية للجزائر وسط، حسب بيان المكتب.

وتأتي هذه الإحتجاجات على خلفية تعنت مدير التربية للجزائر وسط والتعسف في استعمال السلطة حسب بيان الكناباست.

وكذا قيام مدير التربية بتحويلات تعسفية للاساتذة يضيف المصدر.