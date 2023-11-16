المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الصهاينة يؤلفون أكاذبب وروايات مفبركة ومعلومات مضروبة ضد المستشفيات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جميع المستشفيات لا تقدم سوى خدمة الاستشفاء للمرضى والجرحى. كما أن مزاعم الاحتلال “الإسرائيلي” بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية أوأسلحة هي مجرد قفزة في الهواء وأكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد.

وقال المكتب في بيانه ..”من جديد يطل علينا جيش الاحتلال “الإسرائيلي” كما في كل مرة بسيناريوهات كاذبة وروايات مفبركة ومعلومات مضروبة ضد المستشفيات، وهذه المرة ضد مجمع الشفاء الطبي، حيث تأتي تلك السيناريوهات الغبية ضمن حملة التحريض والتضليل المتواصلة التي يُروّجها منذ سنوات طويلة، ويعرضها على الرأي العام على أنها حقائق، بهدف تبرير حرب الإبادة الجماعية وجرائمه المتواصلة التي يرتكبها ضد المستشفيات وضد الآمنين والأبرياء والأطفال والنساء وضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة للهروب من أي مسائلة أو ملاحقة قانونية قادمة”.

وطالبت إن وزارة الصحة الفلسطينية عشرات المرات من جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات العلاقة بتشكيل فرق فنية وزيارة جميع المستشفيات وفحصها في إطار تفنيد رواية الصهاينة التحريضية الكاذبة التي يخض فيها منذ سنوات.

كما تحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة طواقمنا الطبية وجرحانا ومرضانا وجميع النازحين المحاصرين داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، كما ونحذر من المساس بهم.

تطالب جميع دول العالم بالضغط من أجل فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية وإمدادات الوقود لهذه المستشفيات في إطار إعادة تشغيلها وعودتها إلى العمل.

وفضحت الصحة الفلسطينية حيث هذه الألاعيب الإسرائيلية والتي الهدف منها القضاء على القطاع الصحي بالكامل، وحرمان 2.4 مليون إنسان من الخدمة. وتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.