المكتتبون الذين ضيعوا كلمة السر للولوج إلى منصة عدل 3..هذه طريقة استرجاعها

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحي لمعرفة طريقة استرجاع كلمة السر في حال ضيعها المكتتب الذي سجل في البرنامج السكني عدل.

واكدت الوكالة أن على المكتتب يجب اتباع خطوات لاسترجاع كلمة السر من خلال الولوج الى منصة https://www.aadl.dz، وبعدها يقوم المكتتب بالضغط على كلمة ” نسيت كلمة السر”

وبعدها يقوم المكتتب بإدخال الرقم التسلسلي ثم رقم هاتفه ثم الضغط على عبارة ” تاكيد”

وسيرسل رقم التحقق في رقم المكتتب خلال 48 ساعة وبعد إدخال الرمز، يقوم المكتتب بملئ المعلومات الخاصة به. وادخال الرمز الموضح في الصورة. ثم النقر على “تأكيد”

وبعد هذه العملية يقوم المكتتب بإدخال كلمة سر جديدة. والتأكد منها والاحتفاظ بها كي لا تضيع منه مجددا.