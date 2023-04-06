المكتتبون المتوفون.. نقل 1276 سكن “عدل” إلى الأرامل
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس، أنه تم تسوية لحد الساعة 1276 ملف يتعلق بالمكتتبين المتوفين. والذين قاموا بدفع الشطر الاول من مستحقات الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” وهذا بنقل الملف لصالح أراملهم.
كما أوضح بلعريبي في رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم تسوية لحد الساعة 1276 ملف للمكتتبين المتوفيين. الذين قاموا بدفع الشطر الأول من مستحقات الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار “عدل”. فضلا عن تسوية 781 ملف لصالح العائلات الذين لديهم الفريضة التي توكلهم للتعامل مع وكالة “عدل”.
في حين، أشار الوزير، إلى أن المكتتبين المتوفين بعد قبول ملفاتهم والذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول من المستحقات, فإن وضعيتهم غير معنية بالتسوية باعتبار أن الملف لا يتم توريثه.
هذه تحديات قطاع السكن خلال 2023
وأفادت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن 2023 سيكون سنة تحديات للقطاع، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل ضمان السكن للمواطن أمانة لن تنحاز عنها.
كما بثت وزارة السكن أبرز التحديات التي تنتظر القطاع خلال سنة 2023. حيث من المنتظر أن يتم الانطلاق في انجاز 225 ألف وحدة سكنية. مشيرة إلى أنه سيتم ترسيم هوية معمارية جزائرية لكل منطقة في الجزائر.
وعن بنك السكن، فسيتم خلال 2023، فتح فروع جديدة في بعض الولايات. وكذا مراجعة قانون التعمير، وأيضا تسليم التجيهزان العمومية والمرافق التربوية بامتياز.
وفي مجال الرياضة، فسيتم الانطلاق في تغطية ملعب 5 جويلية، والانتهاء من ملعبي الدويرة وتيزي وزو.