“المكرة” تتخطى إتحاد بسكرة و”الموب” بشق الأنفس إلى ربع نهائي كأس الجمهورية

إنضمت كل من مولودية بجاية وإتحاد بلعباس لسرب المتأهلين لربع نهائي كأس الجمهورية بعد فوزهما على مولودية وهران وإتحاد بسكرة على التوالي.

وتمكن البجاوية من خطف تأشيرة التأهل للدور الربع النهائي أمام “الحمراوة” بهدف صالحي في الدقيقة الـ80 عن طريق ضربة جزاء.

فيما فشل “أبناء الزبان” من تحقيق التأهل رغم أفضلية الأرض والجمهور، فيما عرف أشبال “شريف الوزاني” كيفية خطف التأهل بنتيجة 2-1.

وعلى ضوء ذلك ستتنقل مولودية بجاية لملعب 5 جويلية لمواجهة مولودية الجزائر فيما يستقبل إتحاد بلعباس شبيبة الساورة في الدور القادم.