المكسيكي راموس حكما لمواجهة المغرب أمام فرنسا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين عن إسم الحكم الذي سيُدير مواجهة المغرب أمام فرنسا.

حيث منحت لجنة التحكيم للفيفا شرف ادارة هاته المواجهة للحكم المكسيكي، سيسار أرتورو راموس.

وتُلعب المواجهة التي تندرج لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر بملعب البيت.

وسبق لراموس ادارة مواجهة المُنتخب المغربي أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات التي انتهت بفوز أسود الأطلس 2-0.