المكسيك تدشن المونديال بفوز على جنوب إفريقيا في مباراة تاريخية شهدت 3 حالات طرد

استهل المنتخب المكسيكي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، اليوم الخميس، بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين دون مقابل.

في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي احتضنها ملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو سيتي، وسط أجواء جماهيرية استثنائية.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينجح المهاجم كينيونيس في افتتاح باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة التاسعة، مانحًا المنتخب المكسيكي أفضلية مريحة عززت ثقته في إدارة المباراة.

وتلقت جنوب إفريقيا ضربة موجعة مع بداية الشوط الثاني، بعد طرد لاعب الوسط سيثول في الدقيقة 49، ما صعّب من مهمة منتخب “البافانا بافانا” في العودة إلى أجواء اللقاء أمام الضغط المكسيكي المتواصل.

واستغل المنتخب المكسيكي النقص العددي لمنافسه، ليضيف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67. مؤكدًا تفوق منتخب بلاده ويقربه من ضمان أول ثلاث نقاط في حسابات المجموعة.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ شهدت المباراة حالتي طرد إضافيتين، الأولى للاعب جنوب إفريقيا البديل زواني في الدقيقة 84 إثر اعتدائه على المكسيكي غوتيريز، والثانية لمدافع المكسيك مونتيس في الوقت بدل الضائع (90+2)، لينهي المنتخبان المواجهة بعشرة لاعبين من جانب المكسيك وتسعة لاعبين من جانب جنوب إفريقيا.

ودخلت هذه المباراة سجلات كأس العالم من باب الأرقام القياسية، بعدما أصبحت ثاني أكثر مباراة تشهد بطاقات حمراء في تاريخ المونديال بثلاث حالات طرد، خلف المواجهة الشهيرة بين البرتغال وهولندا في كأس العالم 2006 بأربع بطاقات حمراء.

كما سجلت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا سابقة تاريخية باعتبارها أول مباراة افتتاحية في تاريخ نهائيات كأس العالم يطرد فيها الحكم ثلاثة لاعبين.

وللمقارنة، فإن النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022 شهدت أربع بطاقات حمراء فقط طوال البطولة، وهو ما يبرز الطابع الاستثنائي للمباراة الافتتاحية لمونديال 2026.

وبهذا الفوز، يوجه المنتخب المكسيكي رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة الأولى، مؤكدًا عزمه على الذهاب بعيدًا في البطولة التي يستضيف جزءًا من منافساتها أمام جماهيره المتعطشة لتحقيق إنجاز عالمي جديد.