المكسيك تعرض على الجزائر الشراكة في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والكهرومنزلية

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير المكسيك بالجزائر، غبريال روزينزويغ.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان خلال هذا اللقاء، العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

وعبر وزير الصناعة بهذه المناسبة، عن رغبة الجزائر للاستفادة من التجربة المكسيكية وتطوير الشراكات في عدة مجالات صناعية، على غرار الصناعات الميكانيكية، والإلكترونية والكهرومنزلية وكذا في مجال البحث والتطوير.

وذكر الوزير، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في كل المجالات.

ومن جهته، عبر السفير المكسيكي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، معتبرا بأن فرصا عديدة للشراكة تفتح حاليا أمام البلدين بعد الإصلاحات التي تم إدراجها في الجزائر.

واقترح السفير بحث، في المستقبل القريب، فرص الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والمكسيكيين، لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والكهرومنزلية.