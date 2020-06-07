المكسيك لن تنضم لإتفاق أوبك الجديد وتتمسك بإتفاق شهر أفريل

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي يوم أمس السبت إن بلادها لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى جويلية.

وكانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في أفريل على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في ماي وجوان لتدعيم الأسعار.

وتعهدت المكسيك بموجب الاتفاق بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في ماي وجوان ، مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من جويلية إلى ديسمبر ، لكن أوبك+ اتفقت يوم السبت على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية جويلية.

وأكدت نالي أن المكسيك لن تشارك في التخفيضات الجديدة التي تم الاتفاق عليها يوم السبت.

وقالت للصحفيين في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك ”هناك دول أخرى مددت تخفيضاتها إلى جويلية وفي هذه الحالة قلنا لا سنتمسك بالاتفاقية التي وقعناها في أفريل.