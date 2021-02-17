المكسيك: 8 ضحايا وانقطاع للكهرباء بسبب عاصفة ثلجية

أعلنت السلطات المكسيكية عن انقطاع التيار الكهربائى عن 12 ولاية من الشمال إلى المنطقة الوسطى، بسبب عاصفة ثلجية.

وادت العاصفة إلى إغلاق مئات المصانع، وتم قطع إمدادات الغاز الطبيعي التي تستوردها المكسيك لتوليد الكثير من الكهرباء.

ووصل عدد ضحايا العاصفة الشتوية على جنوب الولايات المتحدة الامريكية وشمال المكسيك إلى 22 شخصا، 8 منهم في المكسيك فقط.

وفى شمال المكسيك ، تم تسجيل درجات الحرارة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر فى بعض المناطق.

ويستمر 20% من مستخدمي خدمة الكهرباء دون إمداد فى شمال المكسيك، الأمر الذى أدى إلى اغلاق الشركات.

في حين بلغ عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في تكساس إلى 4.3 مليون شخص.