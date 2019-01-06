المكلفة بالإعلام لنقابة البياطرة: “عليكم توفير لنا الإمكانيات والتلقيح لتفادي خسائر أكبر”

دعت المكلفة بالإعلام على مستوى نقابة البياطرة الجزائريين، مربي المواشي لتجنب التنقلات وتنظيف الحظائر لغاية توفير اللقاح ضد فيروس الحمى القلاعية.

كما دعت زكية جيبتلي في اتصال مع النهار، السلطات المحلية لتوفير الإمكانيات اللازمة لمصالح البياطرة لمواجهة مثل هذه الأمراض.

وتجنب حدوث كوارث تهدد الصحة العمومية و الثروة الحيوانية.

كما انتقدت المتحدثة، السلطات المحلية قائلة:” انها لاتتدخل لغاية تلقيها أمرا من طرف السلطات الوزارية ، مما يؤدي إلى التأخر في مواجهة الأمراض التي قد تنتشر في أي لحظة .