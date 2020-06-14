المكلف بالإعلام بمستشفى قسنطينة: المسؤولية مسؤولية الجميع والضغط كان كبيرا بالمصلحة

قال المكلف بالإعلام بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، عزيز كعبوش، بخصوص فيديو مصلحة كوفيد 19 أن “المسؤولية مسؤولية الجميع والضغط كان كبيرا على مستوى المصلحة”.

وأقر كعبوش، اليوم الأحد في تصريح خص به “النهار”، بد ترويج مواقع التواصل الإجتماعي يظهر الحالة المتردية بسبب النقائص والإهمال في علمية التكفل بالمرضى على مستوى مصلحة العلاج “كوفيد 19″، بوجود “نقائص عديدة من الخروقات والتقصير من طرف القائمين على تسيير المصلحة”.

لكن، وحسب ذات المتحدث، لا يخفى على أحد أن “الطاقم الطبي المكلف بالمصلحة سعى وبكل روح مهنية على ضمان الخدمة للمرضى طوال فترة الحجر الصحي، والتي ناهزت الـثلاثة أشهر، بدون توقف”.

وأشار كعبوش أن “المديرية العامة بالمستشفى عقد إجتماعا طارئا نفس اليوم الذي تم الترويج للفيديو ، دام إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة الماضي”.

وأشار ذات المتحدث أن “المديرية العامة للمستشفى وخلال الإجتماع تم التحقيق المعمق في الفيديو المنشور”.

مضيفا في السياق ذاته أن “وزارة الصحة ومن جهتها قامت ببعث يوم أمس السبت لجنة تحقيق وهي بصدد إنجاز تحقيق ميداني”.

وقال ان “قرارت اللجنة الوزارية سيتم تطبيقها فورا”.

هذا واوفدت وزارة الصحة يوم أمس لجنة تحقيق في القضية وأعلنت اتخاذها لإجراءات صارمة تم من خلالها “توقيف 5 من موظفي القطاع كإجراء عقابي لهم بسبب التقصير في أداء مهامهم”.