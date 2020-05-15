المكلف بالإعلام لدى الفاف :”نتعامل مع قضية التسجيل الصوتي بتحفظ”

رفض المكلف بالإعلام لدى الفاف، منح تفاصيل جديدة، بخصوص فضيحة التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية.

وقال صالح باي عبود في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”مثل هذه القضايا ليست بالجديدة في كرة القدم الجزائرية”.

وواصل :”لحد الساعة الفاف تفضل التعامل بتحفظ مع القضية، ودون تسمية أي طرف كان إحتراما للفرق المعنية بالأمر”.

وأضاف :”هناك رد فعل من السلطات العمومية متمثلة في وزير الشباب والرياضة، يجب أن تكون مواقفنا مسؤولة”.

وأردف :”الجهات المختصة ستقوم بإثبات صحة التسجيل من عدمه، وسيكون هناك إنصاف لكل طرف”.

يُشار بأن الفاف، أدانت بشدة التسجيل الصوتي، مؤكدة بأنها تحقق في القضية.