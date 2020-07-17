المكلف بالإعلام لدى الفاف يستبق الأحداث :”نظام المُنافسة سيتغير”

وضع رئيس خلية إعلام الفاف، صالح باي عبود، نفسه والهيئة العامل فيها في حرج، حيث أكد على المُباشر بأن نظام المُنافسة سيتغير.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”بكل تأكيد نظام المُنافسة سيتغير”.

ليستدرك سريعا بعدها، لعلمه بأن مثل هذا القرار لا يمكن الحديث عنه سوى بعد الموافقة عليه من طرف الجمعية العامة.

وأردف :”هناك إحتمال كبير لهذا السيناريو، خاصة وأن ذلك سيُساعد أغلبية الفرق، ووصلتنا أصداء في هذا الشأن”.

وتأتي هذه الخرجة، لتمنح المُشككين في نوايا الفاف، فُرصة جديدة للحديث عن “وجود مؤامرة” وبأن الأمور تُطبخ في الكواليس عكس ما يؤكد عليه زطشي وأعضاء مكتبه في خرجاتهم الإعلامية الأخيرة.