المكلف بالاعلام في الجوية: أطلقنا 13 رحلة داخلية واعتمدنا نظام وقائي محكم داخل الطائرات

الوطني
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المكلف بالاعلام في الجوية: أطلقنا 13 رحلة داخلية واعتمدنا نظام وقائي محكم داخل الطائرات
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشف المكلف بالإعلام على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين الاندلسي أن مصالح الشركة وقرت في اليوم الأاول 1080 مقعد أين تم صبيحة اليوم بيع 272 تذكرة  على متن 13 رحلة

وأضاف امين الاندلسي أن البروتوكول الصحي محترم جدا على مستوى  مختلف المطارات  وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية  داخل الطائرات من خلال وضع انظمة رسلكلة وتنقية الهواء و القضاء على الفيروسات.

واكد أن هذه الأنظمة هي نفسها الموجودة في المستشفيات وغرف الجراعة

كما ينص البروتوكول حسب ذات المتحدث على اجبارية ارتداء الكمامات و استخدام المعقم الكحولي.

بالموازاة مع ذلك أكد ذات المتحدث في تصريح لتلفزيون النهار أن  تم إعادة برمجة الرحلات بنسبة 100 بالمائة  اما فيما يخص مطارات الشمال  فقد ت فتح الرحلات بنسبة 50 بالمائة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930996

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